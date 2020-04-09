Corona virüs Türkiye haritası ve illere göre vaka sayısı! Corona virüs canlı takip sistemi...

Corona virüs Türkiye haritası ve illere göre vaka sayısı güncel olarak takip ediliyor. Koronavirüs son dakika haberleri ve gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüs salgını dünya genelinde bir buçuk milyondan fazla insana bulaştı. Türkiye’de ise son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu ve 96 kişi hayatını kaybetti. İşte Corona virüs Türkiye’de son durum...



CORONA VİRÜS TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu" dedi.

Bakan Koca Twitter'dan Türkiye günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı ise 908'e yükseldi. Bakan Koca ayrıca, "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE HARİTASI

İSTANBUL CORONA VİRÜS SON DURUM

Koronavirüs İstanbul’da nüfusun yoğun olduğu Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtleri kuşatırken, Adalar, Silivri gibi uzak noktalar şanslı. Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle’de hem yoğunluk hem de kritik vaka çok. İzmir’de yaklaşık 1500 hasta var, en büyük yoğunluk Konak’ta.İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da. Sağlık Bakanlığı’nın vaka haritasında İstanbul’da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.

KUMBURGAZ’A DOĞRU AZALIYOR

Avrupa Yakası’nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz’a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca’yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir’e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

KALABALIK İLÇELERE TEHDİT

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören’daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı’na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz’ın buradan Karadeniz’e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz’dan Karadeniz’e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy’e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.

ADALAR’A FAYTON PİYANGOSU

Hastalığın yayılması, Kavacık’tan sonra güneye doğru yoğunlaşıyor. Anadolu Yakası’nı Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar tehdit ediyor. Bu yakada, Silivri gibi İstanbul’un sınır ilçesi Tuzla da riski uzak tutmayı başarmış.

Tabii bir de Adalar var. Evet, faytonlar kaldırılınca canhıraş kalabalığın elini ayağını çekmesi Adalar’a büyük ikramiye olmuş. İstanbul’un koronavirüs haritasında hastalığı işaret eden renkli noktacıkların en az görüldüğü ilçe bu sayede Adalar oldu.

ANKARA'DA 1000 COVİD 19 HASTASI

Başkentte 1000’e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara’nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya’nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle’de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla. Çankaya’nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara’nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, “Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1” olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi vaka sayısı yok.

İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

Koronavirüs salgınının İstanbul’un ardından en çok etkilediği il olan İzmir diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlara göre İzmir’de koronavirüse yakalananların sayısı 1500’e ulaşırken, özellikle kıyı şeridinde yer alan ilçelerin salgından daha fazla etkilendiği öğrenildi. Koronavirüs dağılım haritasında en büyük yoğunluğun Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular’ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümün yaşandığı dikkat çekiyor.

Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli ve Menemen’de de vaka sayıları yüksek. Gaziemir, Aktepe ve Buca’da ise yoğun nüfusa rağmen virüse yakalanan sayısı daha az. Bornova ve Bayraklı’da daha seyrek şekilde görülen vakalarla birlikte yaşanan ölümlerin de daha az olduğu görülüyor.

ARTIK EVDE KALIYORLAR

Bu arada uyarılar ve alınan önlemlerin ardından İzmirliler, Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı günlere oranla kurallara daha fazla dikkat ediyor. Bir hafta öncesine kadar daha çok dışarı çıkan İzmirlilerin evde kalmaya başladığı, toplu taşım araçlarını kullananların yüzde 80’lere varan oranlarda azaldığı görülüyor. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı gibi çok yoğun insan trafiğinin yaşandığı bölgelerde giriş-çıkışlara kontrollü izin verilirken, sahil şeridi de spor ve yürüyüş yapanlarla bisikletlilere kapatıldı.

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