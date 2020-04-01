Corona virüs ne zaman biter? Corona virüsten kaç kişi öldü? İşte son dakika gelişmeleri

Tüm dünyayı tedhit eden corona virüs salgını nedeni ile can kayıpları her geçen gün artıyor. Mart ayında ülkemizde de ilk corona virüs vakasının görülmesi ve virüsün yayılması nedeni ile çeşitli önlemler ve yardımlar yapılıyor. Devlet tarafından vatandaşlara gönüllü karantina uygulamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala özen göstermeleri isteniyor. Peki, corona virüs ne zaman biter? İşte merak edilen detaylar...

CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 837 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin, iyileşenlerin sayısı ise 176 bin oldu.

Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 837 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 12 bin 428'e çıktı. Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısı ise 105 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı 15 bin 729'a yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 800 bini geçti

İspanya'da can kaybı ve yeni vaka sayılarında rekor artış yaşandı.

Son 24 saatte 849 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a, vaka sayısı 9 bin 222 artarak 94 bin 417'ye ulaştı. İspanya, günlük can kaybı sayısında ilk kez İtalya'yı geçti.

Bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 176 bini geçerken, ülke genelindeki can kaybı da 3 bin 428'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükselirken, virüs bulaşanların sayısı da 52 bin 128 oldu.

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CORONA VİRÜS NE ZAMAN BİTER?

Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgının SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını belirterek, Temmuz ayında koronavirüsün sönümleme ihtimali olduğunu belirtti. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Özlü, şu ifadeleri kullandı: Bunun için bağlayıcı bir söz kullanmam mümkün değil. Ama umut verme anlamında bir takım verilerden söz edilebilir: Virüs salgınları kuzey yarım kürede genellikle Ekim/Nisan arasında hep olagelmiştir.

Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.

Koronanın hafif versiyonları için de bu geçerli. Koronavirüs 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu.

"Farklı dozajlarda bulaşabiliyor"

Prof. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: Korona insanlara bulundukları ortam ya da sağladıkları temas anlamında farklı dozajlarda bulaşabiliyor. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.