Corona virüs (koronavirüs) haritası: İşte corona virüs son durum yayılma haritası
Corona virüs son durum yayılma haritası, tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak araştırılıyor. Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan ilçesinde çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dünyada corona virüsü vaka sayısı ve ölümler hakkında bilgilendirmeler gelmeye devam ederken, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte corona virüs son durum yayılma haritası...
Corona virüs son durum yayılma haritası, yoğun olarak araştırılıyor. Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan ilçesinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar tüm dünyada 472 bin 790 kişinin enfekte olduğu corona virüste ölü sayısı 21 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde ise bugüne kadar 2 bin 433 tanı kondu. 69 vatandaşımız hayatını kaybetti.
CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI (26 MART)
Çin: 81.782
İtalya: 74.386
Amerika: 69.197
İspanya: 56.188
Almanya: 39.502
İran: 29.406
Fransa: 25.604
İsviçre: 11.125
İngiltere: 9.642
Kore: 9.241
CORONA VİRÜS ÖLÜM SAYILARI (26 MART)
İtalya: 7.503
İspanya: 4.089
Çin: 3.291
İran: 2.234
Fransa: 1.333
Amerika: 1.046