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  3. Corona virüs (koronavirüs) haritası: İşte corona virüs son durum yayılma haritası

Corona virüs (koronavirüs) haritası: İşte corona virüs son durum yayılma haritası

Corona virüs (koronavirüs) haritası: İşte corona virüs son durum yayılma haritası

Corona virüs son durum yayılma haritası, tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak araştırılıyor. Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan ilçesinde çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dünyada corona virüsü vaka sayısı ve ölümler hakkında bilgilendirmeler gelmeye devam ederken, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte corona virüs son durum yayılma haritası...

Corona virüs son durum yayılma haritası, yoğun olarak araştırılıyor. Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan ilçesinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar tüm dünyada 472 bin 790 kişinin enfekte olduğu corona virüste ölü sayısı 21 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde ise bugüne kadar 2 bin 433 tanı kondu. 69 vatandaşımız hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI (26 MART)

Çin: 81.782

İtalya: 74.386

Amerika: 69.197

İspanya: 56.188

Almanya: 39.502

İran: 29.406

Fransa: 25.604

İsviçre: 11.125

İngiltere: 9.642

Kore: 9.241

CORONA VİRÜS ÖLÜM SAYILARI (26 MART)

İtalya: 7.503

İspanya: 4.089

Çin: 3.291

İran: 2.234

Fransa: 1.333

Amerika: 1.046


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