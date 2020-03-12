Corona virüs kaç günde belli olur? Corona virüs belirtileri nelerdir? İşte yanıtı

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Corona virüs Türkiye'de de girdi. Geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde bir vatandaşımızın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Vaka olduğunun açıklamasının ardından corona virüse karşı önlemler yoğunlaştı. Vatandaşlar virüse karşı bilinçlenmek için internet üzerinden corona virüs belirtilerini ve önlemlerini araştırıyor. İşte detaylar..

CORONA VİRÜS KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Virüsün kuluçka süresi 14 gün olarak belirtiliyor. Doç.Dr. Hakko, "Virüs ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarına neden oluyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor” diye konuştu.

CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, teşhis ve tedavisine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşır.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. Corona virüsün belirtileri şöyle sıralanabilir:

Kuru öksürük,

Ateş,

Solunum sıkıntısı,

Nefes darlığı,

Halsizlik,

Kas eklem ağrısı

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı,

Vücut ağrıları,

Zatürre,

İshal,

Bulantı,

Kusma,

İştahsızlık.