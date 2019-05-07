Columbia'nın usulsüzlük iptali FETÖ’cüleri çıldırttı

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Merkezi New York’ta bulunan dünyanın en prestijli üniversitelerinden Columbia Üniversitesi “Türkiye’de Özgürlükler ve Fikir Özgürlüğü” konulu bir panel düzenleme kararı alındı. FETÖ’nün sözcüsü Alp Aslandoğan’ın olduğu Türkiye düşmanlıklarıyla bilinen katılımcıların akademik yeterliliklerinin eksik olduğunu, şeffaflık problemi yaşadıkları ve organizasyonun planlanmasında usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle üniversite yönetimi paneli son anda iptal etti. Üniversite bünyesinde panele katılacak olan birçok fakülte ve enstitü yöneticileri de panele desteklerini çektiklerini açıkladı. Tamamen akademik bir karar verilmiş olmasına rağmen paneldeki konuşmacılar “Türkiye hükümetinin baskısı yüzünden panelimiz iptal edildi” çığırtkanlığı başlattı, birçok gazeteye Türkiye’yi karalayan demeçler verdi.

BARKEY VE BHARARA DA KATILDI

Panelistler bu kez de Twitter’dan saldırıya başladı. Öfke kampanyasına FETÖ destekçisi eski savcı Preet Bharara ve Büyükada’daki darbe toplantısının başındaki isim olan Henri Barkey de destek verdi. Bu olay bir kez daha ABD’deki FETÖ gerçeğini gözler önüne serdi.