Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…
Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
A: Çok okuyan bilir
B: Çok dinleyen bilir
C: Çok konuşan bilir
D: Çok gezen bilir
Doğru cevap: D Çok gezen bilir