Kim Milyoner Olmak İster sorusu Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: Çok okuyan bilir

B: Çok dinleyen bilir

C: Çok konuşan bilir

D: Çok gezen bilir

Doğru cevap: D Çok gezen bilir