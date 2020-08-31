Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3631
  • 8,7946
  • 465.898
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çok tehlikeli adım: Atina, Rum kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzalıyor
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27 | Son Güncelleme:

Çok tehlikeli adım: Atina, Rum kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzalıyor

Çok tehlikeli adım: Atina, Rum kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzalıyor
DHA

Türkiye'ye karşı provokatif eylemlerde bulunmaya devam eden Yunanistan, tehlikeli bir adım daha atarak şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum kesimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

Doğu Akdeniz'de derinleşen petrol arama krizi sonrası bölgede ve Ege Denizi'nde provokatif faaliyetlerde bulunan Atina yönetimi bunlara bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,  Güney Kıbrıs Rum kesimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Rum kesimine ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan’ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak. Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de geri adım atmayan Türkiye'ye karşı çareyi ekonomik darboğazda olan Rum kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu.

Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Musa Orhan ihraç edildi
Markette dehşet anları: Önce üzerlerine yürüdü sonra yumrukla saldırdı
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK/YPG'ye ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi
Savunmada iki yeni tesis daha

Savunmada iki yeni tesis daha

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı

Dünyanın en tuhaf bitkileri

Dünyanın en tuhaf bitkileri

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi