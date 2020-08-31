Çok tehlikeli adım: Atina, Rum kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzalıyor

Doğu Akdeniz'de derinleşen petrol arama krizi sonrası bölgede ve Ege Denizi'nde provokatif faaliyetlerde bulunan Atina yönetimi bunlara bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum kesimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Rum kesimine ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan’ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak. Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de geri adım atmayan Türkiye'ye karşı çareyi ekonomik darboğazda olan Rum kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu.

Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

