Çok masum, çok güzel, çok sakin... 91. saatte Ayda mucizesi

İzmir’de yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında, 91’inci saatte mucize yaşandı. Ekipler, enkazın altında 91 saat sonra Ayda Gezgin’e ulaştı. Bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturan ekipler çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

KÖFTE VE AYRAN İSTEDİ



Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı:

‘’Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de köfte, ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık.”

EVLADIMI ÖPTÜM BEN



Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek bu duygunun anlatılamayacağını belirtti. Erdoğan, Ayda’yı öperken çekilmiş fotoğrafa ilişkin hislerinin sorulması üzerine de şunları söyledi: “Evladınızı nasıl öpersiniz? Çok güzeldi, çok masumdu, çok sakindi? Biz son enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı kaybetmedik.”

YAŞAM ALANI AÇMIŞ



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekibinden Levent Onur şunları söyledi:

‘Bulduğumuzda elini oynatıyordu. Bulaşık makinasının olduğu bölgeye kendisi devrilmiş, yaşam merkezi açmış kendine. Takdir-i ilahi. Sağlık durumu çok iyi. Sıkıntı olmadığını gördük. İlk müdahaleyi orada yaptık. Gördükten 1 saat, 1 saat 15 dakika sonra çıkardık. Enkazın birinci katında bulundu.’’

SİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ



Başkan Erdoğan, Twitter’dan “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...” ifadelerini kullandı. Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin ile telefonda da görüşen Erdoğan, “Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin” dedi.

İŞTE O EKİP



Ayda bebeğin, enkazdan çıkar çıkmaz köfte ayran istediğini ekranlardan gören vatandaşlar, Ayda’ya köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi. Acil servise çok sayıda köfte paketi götürüldü.

ANNESİ AYDA KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ

Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu. Bu arada, anne Fidan Gezgin’in mağaza müdürü olarak görev yaptığı, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve döndükleri öğrenildi.

AYDA’YA KÖFTE YEDİRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR



BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Ayda’nın babası Uğur Gezgin gözyaşlarına hakim olamadı. Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

ELİF HASTANEDE AİLESİYLE BULUŞTU



Depremden 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, hastanede annesi ve kardeşleriyle buluştu. Elif’in sağlık durumu iyi.

İzmir’deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi

ASLAN KIZLARIM



Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü. Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif’in elini tutan anne Perinçek, “Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin” dedi. Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, “Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım.” diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI ZİYARET ETTİ



Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez de Elif’i odasında ziyaret etti.

ELİF’İN ADI ÇOCUK PARKINA VERİLECEK



Depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif’in adı Bartın’da bir çocuk parkına verilecek. Kozcağız beldesi Sahil Caddesi’nde 2 ay önce yapımı tamamlanan çocuk parkı, Elif Perinçek adını alacak. Depremden 65 saat sonra Elif’in enkazdan çıkarılmasının herkesi duygulandırdığını ifade eden Mustafa Karaman, “Biz de bundan etkilenerek Elif yavrumuzun ismini çocuk parkımıza vereceğiz. Cuma günü yapacağımız meclis toplantısında kararı alacağız. Hepimizin çocukları, torunları var” dedi.

ÇATIRDAMA SESİ PANİK YARATTI



Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarından eşyalarını çıkaran vatandaşlar bazı kolonlarda çatırdamalar olduğunu fark edince büyük panik yaşandı.

BOYU KISA OLSA DA YÜREĞİ BÜYÜK



RIıdvan Çelik 98 cm. boyuyla arama çalışmalarına destek veriyor. Çelik, “Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım” dedi.

BİR SANİYEYLE ÖLÜMDEN KURTULDU



İzmir’de deprem sırasında yıkılan Doğan Apartmanı’nın giriş katındaki bir kafeden kaçarak son anda kurtulan 21 yaşındaki İsmail Zubaroğlu, arkamı döndüğümde binada çatlak oluştu ve çöktü” dedi.

ASLI HEKİMDEN ACI HABER GELDİ



İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimlerinden Aslı Taner’in cansız bedenine ulaşıldı. Zarife Doğan için ise aramalar sürüyor. Taner’in ellerinde tıbbi eldiven olduğu, çalışırken depreme yakalandıkları belirlendi.