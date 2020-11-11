Çocuklarına kavuşan aile evlat nöbetine koştu

HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart’ta il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çifti, teslim olan kızları Yasmin Yalçın’a kavuştu. Büyük sevinç yaşayan aile mutluluklarını HDP önünde nöbetlerine devam eden annelerle paylaştı. Keziban Yalçın, evladına domuz eti yedirip aç bıraktıklarını duyunca büyük şok yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Onların sayesinde kızım geldi. 12 yaşında gitmişti kızım, yolda görsem tanımazdım. Aç, susuz kalmış. Kim orası güllük gülistanlık diyorsa yalan.”

ANNELERİN GÜCÜ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR



HDP önündeki oturma eyleminin 435’inci gününde aile sayısı 157’ye yükseldi. 5 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Melek için Hakkari’den gelen Çiğdem Fırat ile 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Necmettin için gelen Kübar Ötken eyleme dahil oldu.