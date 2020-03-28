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  3. Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı

Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı

Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır."

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

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