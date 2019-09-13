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  3. 'Çocukları vururum' dedi, korkan oğlu camdan atladı

'Çocukları vururum' dedi, korkan oğlu camdan atladı

'Çocukları vururum' dedi, korkan oğlu camdan atladı

Ramazan A., evi terkeden eşini çocuklarına zarar vermekle tehdit etti. Korkan Doğukan, 1. kattaki dairenin camından atladı.

İstanbul Sultangazi’de 8 ay önce sığınma evine yerleşen İlknur A., boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu baba Ramazan A. ile kaldı. Eşinin yerini öğrenemeyen adam, çocuklarına şiddet uyguladı. Doğukan A. (14), 7 Eylül’de annesiyle görüntülü konuşurken babasına yakalandı. Ramazan A., eşine kameradan tabanca gösterip “Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım” dedi. Korkuya kapılan Doğukan A., 1. katındaki evin camından atlayınca vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ramazan A., ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABLASI DA 2 AY ÖNCE BALKONDAN DÜŞTÜ

Doğukan A.’nın ablası Ayşegül A.’nın da 2 ay önce evin balkonundan atladığı ileri sürüldü. 15 yaşındaki kızının sosyal medyada zaman geçirmesine sinirlenen Ramazan A.’nın çocuğunu bıçakla tehdit ettiği, korkan kızın kaçmaya çalışırken balkondan düştüğü öğrenildi. 

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