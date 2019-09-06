Çocukları dağa kaçırılan annelerden şok sözler: PKK'lılar başıma silah dayadı

Diyarbakır’da 22 Ağustos günü HDP İl Başkanlığı önünde oğlu Mehmet Akar’ın (21) dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan HacireAkar’ın 3 gün sonra oğluna kavuşması çocukları kaçırılan anneleri harekete geçirdi.

ÇEVRE İLLERDEN GELİYORLAR

3 gün önce Çetinkaya Ailesi, aynı yere gelip, oğulları Süleyman’ın HDP’lilerce Suriye’ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Daha sonra Akkoyun, Biçer ve Bektaş aileleri de eyleme katıldı. 4’üncü gününe giren eyleme Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin’den gelen polis ve asker olan oğulları PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı. Malatya’dan Sadiye Özbey, Gaziantep’ten Songül - Şevket Altıntaş, Mardin’den Emine - Şehmus Kaya, çocuklarının; Mersin’den Rahime Uymaz da yeğeninin kaçırıldığını belirterek, oturma eylemine katıldı. Bu ailelerle birlikte, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’a yükseldi. Altıntaş çifti, oğulları Müslüm Altıntaş’ın (24) usta birliğine teslim olmaya giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’de teröristlerce kaçırıldığını söyledi. 28 Temmuz 2015’te Lice’de eşi ve 15 aylık kızının yanındayken kaçırılan polis memur Sedat Yabalık’ın (24) Mersin’de yaşayan teyzesi Rahime Uymaz, yeğenine kavuşmak için oturma eylemine katıldığını aktardı. Malatya’dan gelen Şadiye Özbey ise, Pülümür’de görev yapan astsubay oğlu Semih Özbey’in 17 Eylül 2015’te kendisini ziyarete gelirken aracının yakıldığını, bir daha dakendisinden haber alamadığını ifade etti.

SANATÇILARA DESTEK ÇAĞRISI

TRT Kürdi’ye konuşan anneler sanatçılara dayanışma çağrısında bulundu. Anne Ayşegül Biçer, “Özellikle Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım” dedi.

TEK BİR OĞLUM VAR, ONU DA GÖTÜRDÜLER!

SONGÜL Altıntaş oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, “Tek bir oğlum var, onu da götürdüler” dedi. Yeğeni için eyleme katılan Rahime Uymaz ise “Anamur’dan geliyorum, annesi hasta olduğu için ben geldim. Kaçırıldığı zaman PKK üstlenmişti, kaçırıldıktan 6 ay sonra bir videosu yayınlandı. Geçen yıl 8 Haziran’da bir görüntüsü daha yayınlandı. O gündür bu gündür daha haber alamadık” ifadesini kullandı.

‘BAŞIMA SİLAH DAYADILAR’

Anne Sabiha Balta, Zazaca yaptığı açıklamada, “Kimsenin haram lokmasını yemedim, kimseyi kandırmadım. Oğlumu görmeye gittim, PKK’lılar başıma silah dayadı. 5 yıldır sabrettim, yeter artık” diye konuştu.