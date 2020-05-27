Çocuklar salgın günlerini sosyal medyada harcıyor

Çocukların yüzde 12.8’inin ebeveynleriyle hiç zaman geçirmediği, yüzde 71.8’inin ise 1-4 saat zaman geçirdiği araştırma sonuçlarında yer aldı. Araştırmaya katılan çocukların evde kaldıkları dönemde yüzde 70.8’inin sosyal medyada zaman geçirdiği ve yüzde 46.4’ünün ise okula gidememekten dolayı üzgün oldukları ortaya çıktı.

TEDBİRLERİ ÖNEMSİYORLAR



Araştırmaya katılan 2 bin 25 öğrencinin yüzde 77.5’i maske takmamak gibi önlem almayan insanlara öfke duyuyor. Yüzde 66’sı uyku saatinden daha geç saatte uyuyor. Yüzde 60.1’i sevdiklerini kaybetmekten korkuyor. Yüzde 56.2’si virüsle ilgili haberleri sürekli takip ediyor. Yüzde 50.8’i etrafındakilere temizlik kurallarını hatırlatıyor. Yüzde 40.8’i önlemlere rağmen virüsün sevdiklerine bulaşacağını düşünüyor.