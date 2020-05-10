Çocuklar Anneler Günü'nü AKŞAM'la kutladı: Bizim annemiz kahraman

Onlar annelerine 2 aydır hasretler… Sağlık ordumuzun fedakar doktor ve hemşireleri bu yıl ilk kez Anneler Günü’nü canlarından çok sevdikleri evlatlarından ayrı geçirecekler. Fedakar annelerin çocukları onlara güzel bir sürpriz yapıp AKŞAM sayfalarından Anneler Günü’nü böyle kutladı:



Göktürk’ten, Hemşire Gül Kılıç’a: Çabucak evimize gel



Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Hemşiresi Gül Kılıç’ın oğlu Göktürk (4): “Anne seni çok özledim, telefonla da konuşamadık. Gelince seni doya doya öpüp sarılıp uyuyacağım. Çabucak evimize gel.”



Defne ve Çınar’dan, Başhemşire Nihal Ayyıldız’a: Sana sarılmayı çok özledik

Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Nihal Ayyıldız’ın çocukları Defne (7) ile Çınar (9): “Anneciğim seni çok özledik. Seni doy doya öpeceğiz.”



Elif Su, Çınar ve Ece’den nemşire Gülcan Şahin’e: Seninle gurur duyuyoruz

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koordinatör Hemşire Gülcan Şahin’in çocukları Elif Su (12) Sebahat Ece (14) ile Çınar (3): “Senin için endişeleniyoruz ancak insanlara şifa dağıtan bir annemiz olduğu için seninle gurur duyuyoruz. Anneler Günün kutlu olsun.”



Ahmet Çağan ve İsmail Çınar’dan, Dr. Elif Tanrıverdi’ye: Artık kavuşalım



Başakşehir Şehir Hastanesinde görevlendirilen Dr. Elif Tanrıverdi’nin çocukları Ahmet Çağan (8) ve İsmail Çınar (10): “Annecim hasta olacaksın diye çok korkuyoruz. Yanımızda olmasan da gönlümüz seninle. Bu salgın bitecek ve kavuşacağız.”



Atakan’dan, Hemşire Ebru Niksar Kaan’a: Eve gelince seni doyasıya öpeceğiz

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşirelerinden Ebru Niksar’ın çocukları Kaan (9) ile Atakan (4): “Sana sarılıp doyasıya öpeceğimiz günler çok yakında. Anneler Günün kutlu olsun canım annemiz.”



Ömer’den, Dr. Nihan Ziyade Gülnihal’e: En güçlü kadın sensin

Kovid-19 bulgularının incelendiği Adli Tıp Kurumu Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda görevli Uz. Dr. Nihan Ziyade’nin çocukları Gülnihal (9) ile Ömer (15): “Sen dünyanın en güçlü kadınısın. Anneler günün kutlu olsun. Anne sevgin öyle bir şey ki ne kadar uzakta olursan ol hep o sevgiyi hissediyoruz”



Hüseyin Alp ‘ten, Hemşire Tuba Tezcan’a: Sana sarılıp uyuyacağım

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan hemşire Tuba Tezcan’ın oğlu Hüseyin Alp (9): “Annecim sana sarılıp uyumayı çok özledim. Ama biliyorum ki sen tüm çocuklar için hayat kurtarıyorsun. Virüs bitsin hepimiz evimize dönelim”



Mehmet Emir ve Elif Miray’dan 112 personeli Nurhan İmral’a : Hep yanımızda ol anneciğim



Acil Tıp Teknisyeni Nurhan İmral’ın çocukları Mehmet Emir (11) ve Elif Miray (6): “Anneler günün kutlu olsun canım annemiz. Salgın bitsin hep yanımızda ol hiç yanımızdan gitme.”

Doğukan ve Atakan’dan, Dr. Özge Kibici’ye: Anneleri iyileştiriyorsun

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özge Kibici’nin çocukları Doğukan (6) ile Atakan (2): “Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun. Seni çok özledik. Bizden uzaktasın ama sen orada anneleri de iyileştiriyorsun. Onların çocukları da mutlu olsun” dedi.



Betül ve Emir’den, Hemşire Şayan Esen’e: Sen süper kahramansın

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Koronavirüs Yoğun Bakım hemşiresi Şayan Esen’in çocukları Betül (11) ve Emir (8): “Hasta olmayalım diye bizi Niğde’ye anneannemize emanet ettin. Uzaktayız ama olsun sen bizim süper kahramanımızsın. Biliyoruz virüs bir gün bitecek evimizde buluşacağız.”



Mihrimah Hira’dan, 112 personeli Müşerref Koçoğlu’na: Hasta olduğunda çok üzüldüm

İstanbul 112 Acil Tıp Teknisyeni Müşerref Koçoğlu’nun kızı Mihrimah Hira (5) “Anneciğim hasta olduğunda çok üzüldüm. İyileşince çok sevindim. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun”



Can’dan, Dr. Funda Şimşek’e: Sen benim meleğimsin



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Funda Şimşek’in oğlu Can (14): “LGS’ye hazırlanırken yanımda değilsin ama hastalarının sana daha çok ihtiyacı var. Aylardır seninle kahvaltı etmeyi birlikte akşam yemekleri yemeyi çok özledim. Anneler günün kutlu olsun sen benim meleğimsin.”



Efe’den, Hemşire Şebnem Cihan’a: Senden uzak olmak çok zor

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hemşire Şebnem Cihan’ın oğlu Efe Cihan (10): “Hayatta en zor şey anneden uzak olmak. Annecim seni çok özledim. Anneler Günün kutlu olsun.”



Beyza’dan, Dr. Neval Gençol’a: İyi ki benim annemsin



Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon komitesinde görevli Dr. Neval Gençol’un özel gereksinimli kızı Beyza (10): “Annecim seni çok özlüyorum. İyi ki benim annem olmuşsun. Anneler Günün kutlu olsun.”



Uraz Can’dan 112 personeli Canan Ulaş’a: Hemencik eve dön

İstanbul 112 Acil Tıp Teknisyeni Canan Ulaş’ın oğlu Uraz Can (6): “Annecim seni çok seviyorum. Virüs gitsin hemencik eve dön.”

DEVRİM TOSUNOĞLU - BÜLENT ŞANLIKAN - HİLAL YILDIRIM - SONER KAN - GÜRKAN ATA