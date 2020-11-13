13 Kasım 2020 Cuma 09:46 | Son Güncelleme:
Çocuk parkında 'terör sembolü' tartışmasında yeni gelişme: İki kişiye uzaklaştırma
Küçükçekmece'de çocuk parkındaki 'terör sembolü' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Valilik, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki park düzenlemesi soruşturması ile ilgili, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.
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