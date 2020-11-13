Çocuk parkında 'terör sembolü' tartışmasında yeni gelişme: İki kişiye uzaklaştırma

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki park düzenlemesi soruşturması ile ilgili, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.



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