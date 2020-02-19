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Çocuk hemen yardım istedi... Ankara'da vahşet

Çocuk hemen yardım istedi... Ankara'da vahşet

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

(AA)


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