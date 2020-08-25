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  3. Çocuğunun fotoğraflarıyla yaptığı ahlaksız paylaşımlar infiale yol açmıştı... Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
25 Ağustos 2020 Salı 00:32 | Son Güncelleme:

Çocuğunun fotoğraflarıyla yaptığı ahlaksız paylaşımlar infiale yol açmıştı... Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğunun fotoğraflarıyla yaptığı ahlaksız paylaşımlar infiale yol açmıştı... Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
DHA

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı’nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, “Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok” diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün çalışma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

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