CNN İnternational: Türkiye tedavide kendi yolunu çiziyor

Hastanedeki tıbbi araç ve gereçleri de görüntüleyen CNN muhabiri, sağlık sistemimizi ABD ve Avrupa ülkeleri ile kıyasladı. “Türkiye kendi tedavi protokolüyle kendi yolunu çiziyor” diyen CNN Muhabiri, “Entübeyi geciktiriyor, oksijen tedavisini uzatıyor” tespitinde bulundu. Türk doktor ve sağlık çalışanlarını öven CNN muhabiri, “Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var” dedi.

ABD VE AVRUPA KIYASI



Çalışanların moralinin son derece yüksek olduğunu söyleyen CNN muhabiri, “Hastanenin kapasitesi artan pozitif vakaya göre baskı altında değil” yorumunu yaparak ABD ve Avrupa’daki yoğun bakım yetersizliğine gönderme yaptı. ABD Televizyonu, Dr. Yalın Dikmen’in, “Bir puzzle ile uğraşıyoruz, doğru parçayı doğru yere koymak için çalışıyoruz” sözlerine de yer verdi.