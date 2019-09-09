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  3. Cipsli torbacılara okul öncesi baskın

Cipsli torbacılara okul öncesi baskın

Cipsli torbacılara okul öncesi baskın

Adana polisi, okulların açılması arefesinde öğrencileri zehirlemek için hazırlık yapan uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu.

Soner KAN

Yüreğir’deki park halinde bulunan ve içinde 3 kişinin olduğu belirlenen şüpheli otomobilde arama yapıldı. Araçtaki cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı. Yüreğir’deki bir eve yapılan baskında da 508 gram bonzai bulundu. İki operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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