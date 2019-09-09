Cipsli torbacılara okul öncesi baskın

Soner KAN

Yüreğir’deki park halinde bulunan ve içinde 3 kişinin olduğu belirlenen şüpheli otomobilde arama yapıldı. Araçtaki cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı. Yüreğir’deki bir eve yapılan baskında da 508 gram bonzai bulundu. İki operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.