Çıplak gözle görülebilecek: Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul ve Ankara'nın üzerinden geçecek

Uluslararası Uzay İstasyonu bu akşam Türkiye’nin üzerinden geçecek. Kısa sürecek olan geçiş İstanbul ve Ankara’dan çıplak gözle görülebilecek.

Aksam.com.tr’nin NASA verilerinden aktardığı bilgiye göre, Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul’dan 19:03’ten itibaren, Ankara’dan ise 19:05’ten itibaren görülebilecek.

İstanbul’dan geçişini 6 dakikada tamamlayacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu, Ankara’dan ise 5 dakika boyunca çıplak gözle izlenebilecek.