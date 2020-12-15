Cinnet getiren koca dehşet saçtı

Tuzla'da cinnet getiren Ceyhun Çatalca, eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldürdü. Seher'in yaralı haldeyken bir akrabası tarafından kaldırıma çıkarıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA'da yer alan haberde Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana geldi. Seher Çatalca isimli kadın 2 çocuğuyla birlikte alışverişten evine döndü. Seher Çatalca ile eşi Ceyhun Çatalca arasında evin içinde tartışma çıktı. Ceyhun Çatalca eşini bıçaklayarak yaraladı. Ceyhun Çatalca evden kaçtı.

Yaralı kadını akrabası olduğu öğrenilen bir kişi dışarıya çıkardı. Olay yerine sağlık ekibi istendi. Yakınları ve komşular sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Polis, Ceyhun Çatalca'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seher Çatalca 2 çocuğuyla alışverişten evlerine dönüyor. Çocuklarını eşine teslim ediyor. Görüntülerin devamında ise bir akrabası yaralı kadını dışarıya çıkarıyor.

YAKALANDI

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ceyhun Çatalca'yı bu sabah saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.