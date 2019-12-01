Çinli Yu'nun cesedinde istismar bulgusu
İstanbul’da 2 Ekim’de ortadan kaybolan Çinli Lisha Yu’nun (31) cansız bedeni önceki gün Bilecik’te bir çiftlik evinde gömülü halde bulunmuştu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Lisha Yu’nun öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına dair bulgular tespit edildi. Yu’nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı da ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini söyleyerek, “Çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin” dedi. Genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp’ta yapılacak otopsi sonrası belli olacak.