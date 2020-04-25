Çinli Siyaset Bilimci Wang Akşam'a konuştu: Türkiye'nin tutumu dünyaya örnek oldu

EMRE ÖZTÜRK



Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Ortadoğu Politikaları eski Direktörü Profesör Dai Wang koronavirüs salgınıyla ilgili AKŞAM’a değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin dünyaya yaptığı tıbbi ekipman yardımlarını dikkatle izlediklerini dile getiren Wang, “Türkiye’nin dayanışması dünya politikasında şu anda ihtiyaç duyulan ve örnek alınması gereken bir tutum” dedi.

İYİ NİYETLİ DAYANIŞMA



ABD’nin koronavirüs için ısrarla “Çin virüsü” ifadesi kullanmasını eleştiren Wang şunları söyledi:

“Bırakalım bilim ve tıp üstüne düşeni yaparken, çözüm ararken biz de birbirimize ve vatandaşlarımıza yardım edelim. Bu noktada Türkiye’yi takdir ediyorum. Türkiye’nin yurtdışındaki yardımları ve iyi niyetli dayanışması dünya politikasında şu anda gerçekten ihtiyaç duyulan bir tutum. Bunu dünyaya örnek bir davranış olarak görüyorum.”

ABD’nin virüsün Çin’de laboratuarda üretildiği iddiasına da değinen Wang, “Bu, Çin’e karşı yürütülen düşmanlığın yansımasından başka bir şey değil. Kovid-19 salgınının nasıl ortaya çıktığına ilişkin veriler bütünüyle bilimsel. Çin’de 2005 yılından bu yana olası koronavirüs salgınlarını önlemek ve anlamak için çok sayıda yüksek bütçeli araştırmalar yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı gibi çok daha büyük mücadeleler verilecek zamanlar kapımızdayken siyasi suçlamaların hiç kimseye faydası olmaz.”

SUÇLAMALARIN SONU GELMEZ



Wang şunları söyledi: “Art niyeti, tıp bilimindeki adları açık olmasına karşın Çin virüsü adında ısrar edildiğinde aramak gerekir. ABD ve Avrupa’daki büyük yayın organlarının neredeyse tamamında ve dünyaca saygın tıp ve bilim dergilerinin bütününde bu virüsün ortaya çıkmasında doğal faktörlerin ve çevrenin etkili olduğu ortaya kondu. Eğer suçlamalara devam edersek bunun sonu gelmeyecektir.