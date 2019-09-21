Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır?

A: Sadri Alışık - Kıvanç Tatlıtuğ

B: Sadri Alışık - Engin Akyürek

C: Ayhan Işık - Burak Özçivit

D: Ayhan Işık - Kenan İmirzalıoğlu

Doğru cevap: D: Ayhan Işık - Kenan İmirzalıoğlu