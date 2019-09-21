Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır?
Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 21 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor.
Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Peyami Safa'nın Cingöz Recai adlı eserinin sinema uyarlamasında Cingöz Recai'yi kim canlandırmıştır?
A: Sadri Alışık - Kıvanç Tatlıtuğ
B: Sadri Alışık - Engin Akyürek
C: Ayhan Işık - Burak Özçivit
D: Ayhan Işık - Kenan İmirzalıoğlu
Doğru cevap: D: Ayhan Işık - Kenan İmirzalıoğlu