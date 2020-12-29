  • $7,4682
  • 9,1513
  • 451.034
  • 1445.62
29 Aralık 2020 Salı 10:07 | Son Güncelleme:

Çin'den ilk aşılar yarın sabah Türkiye'ye gelecek

Çin'den ilk aşılar yarın sabah Türkiye'ye gelecek

Son Dakika Haberleri.. Çin'den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu.

Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları aşağıdadır:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."

<p>Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak beli

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki detay her şeyi ortaya çıkarıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.