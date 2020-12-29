29 Aralık 2020 Salı 10:07 | Son Güncelleme:
Çin'den ilk aşılar yarın sabah Türkiye'ye gelecek
Son Dakika Haberleri.. Çin'den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu.
Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları aşağıdadır:
-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.
-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."