Çin'den gelen ilaç Türkiye'de geliştiriliyor... AKŞAM projenin detaylarına ulaştı

BÜLENT ŞANLIKAN

Japon şirket tarafından bir anti-influenza ajanı olarak geliştirilen Favipiravir adlı ilaç Çin’de 17 Mart’ta kullanılmaya başlandı. Ardından Türkiye de tedavi sürecinde Çin’den getirtilen Favipiravir’i kullanmaya başladı. İlaçla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Favipiravir’i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini, yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hasta azalıyor” demişti.

UZMANLAR ÇALIŞIYOR

AKŞAM, virüsün tedavisinde büyük rol oynamaya aday ilaç projesinin detaylarına ulaştı. Favipiravir’in geliştirilmesi projesinin başında İstanbul Medipol Üniversitesi Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Güzel ile ekibi yer alıyor. Aynı zamanda Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü İlaç Keşif ve Geliştirme Merkezi Müdürü de olan Güzel, Türkiye’nin bu alandaki sayılı isimlerinden birisi olarak niteleniyor. Projenin bir diğer ortağı ise Atabay Kimya oldu.

İLAÇ SENTEZLENECEK

Proje, 3 klinikte hastalara verilen ilaçların sentezlenerek geliştirilmesini öngörüyor. Süreci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yakından takip ediyor. TÜBİTAK’ın desteklediği projenin bütçesi yaklaşık 9 milyon TL olarak belirlendi. TÜBİTAK ise bu paranın 1.7’sini karşılamayı taahhüt etti. Bütçenin geri kalanın tamamı ise Atabay Kimya tarafından karşılanacak.

Etkili dört ilaç var



Şu ana kadar insanlarda Kovid-19’u iyileştiren bir ilaç Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmadı. Oral yoldan alınarak influenza ilacı olarak etkin olabilecek ilaçlar ise mevcut. Etkili görülen ilaçlar şunlar: “ Ramdesivir, Lopinavir/Ritonavir ilaç kombinasyonu, Favipiravir, etkinliği araştırılan Fingolimod (Gilenya), Klorokin Fosfat.



Maymun deneyi başarılı oldu

Amerikalı bilim insanları, koronavirüs tedavisi için adı geçen deneysel ilaçlardan Remdesivir’in maymunlar üzerinde yapılan testlerde başarı gösterdiğini duyurdu. Yapılan ilk testlere göre, koronavirüslü maymunlar ilk dozu aldıktan yalnızca 12 saat sonra daha sağlıklı bir hale geldi.



Rusya ‘Basınçlı oksijen’ deniyor

Rusya’da Burnazyan Federal Tıp ve Biyoloji Merkezi doktorları, Kovid-19 hastalarını basınç odasında tedavi etme yöntemini test etti. Tedavi yönteminin vücuda fazla oksijen vermek ve bunun solunum cihazı yoluyla veya basınç odasında uygulanması olduğu belirtildi.

