Çin'den gelecek Türkler için karantina hastanesi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı” diyerek şunları kaydetti:

“31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünyada 24 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99’u Çin’de.”

“Tamamı Çin’de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken, 187 vaka da tedavi edilerek taburcu oldu. ”

11 bin yolcu termal tarandı

“Çin’den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları, uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.”

“Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olur ise de bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımız hazır.”

“Hastalığın merkezi olan Çin’in Vuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları riske atamayız.”

BİZ 20 GÜN ÖNCE BAŞLADIK

“34 Türk vatandaşımız, 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek, yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz.”

“Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Şu an şehir hastanesiyle birlikte taşınan, kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanılır, hazır hale getirdik. Bu hastanede takipleri yapılacak.”

“Adana’da gözetim altında bulunan 2 vakamız vardı bu iki vakanın sonuçları çıktı, negatif olduğunu söyleyebilirim.”

“Bu süreçte 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu ve bu dönemde herhangi pozitif çıkan, koronavirüs tanısı alan vakamız olmadı.”

“Termal kamera ve benzeri tedbirleri DSÖ şimdi öneriyor, biz 20 gün önce başlamıştık.”

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan kullanılmayan Zekai Tahir Burak Hastanesi, Çin’den gelecek olan Türk vatandaşları için hazırlandı.

ÇİNLİ ÇOCUKTAKİ KESİN DEĞİL, ÖN TANI

İÜ Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğun virüs kaptığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı: “6 yaşındaki Çini çocuk halsizlik ve ateş şikayetiyle hastanemize başvurdu. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şanghay kentinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan testin sonucu İnflenza B çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik ‘koronavirüs şüphesi’, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu ‘kesin tanı’ gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Lütfen itibar etmeyin.”

TAHLİYE BAŞLADI

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M kargo uçağı, yakıt ikmali yaparak dün saat 12.05’te Çin’e hareket etti. 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak Çin’deki Türk vatandaşlarını alıp Ankara’ya getirecek.

Tahliye edilecek Türkler Vuhan’daki havalimanında Koca Yusuf’u böyle bekledi.

ÇİN: ‘TÜRKİYE İNSANİ TAVIR SERGİLEDİ’

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing yaptığı açıklamada “Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok” diyerek şunları kaydetti: “Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin’e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi.”