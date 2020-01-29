Çin'de son durum nedir? Corona virüsünden ölen sayısı kaç oldu?

Çin'de son durum nedir? sorusu hem Türkiye hem de tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Dünya genelinde paniğe yol açan corona virüsü salgını devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan corona salgını dünya genelinde büyük korkuya neden oluyor. Başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenler her geçen gün artıyor. Çin'de son durum nedir, ölü sayısı kaç oldu? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ÇİN'DE SON DURUM NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teyitli vaka sayısının ise 1459 artarak 5 bin 974'e çıktığını açıkladı.

THY'DEN ÇİN UÇUŞLARI İÇİN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, coronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Twitter'dan bir açıklama yapan Üstün, ''Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz'' dedi.

PEKİN BÜYÜKELÇİSİ: 32 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE EDECEĞİZ

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" açıklamasında bulundu. Önen, "Çin'deki 6 bin vatandaşımıza virüs bulaştığı bilgisi yok" dedi.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Resmi rakamlara göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Enfekte kişi sayısı 6 bini geçmiş vaziyette. Bir gün öncesine göre 1.460 civarında artış yaşandı, yayılma hızı çok vahim. Hastalarla temas ettiği gerekçesiyle de yaklaşık 44 bin kişinin müşahede altına tutulduğunu buluyoruz. Şu an Çin'deki bayram vesilesiyle yaklaşık bir hafta içinde 3 milyar seyahat yapılan bir yer burası. Bu sebeplerden dolayı hızlı bir şekilde yayılması söz konusu oldu. Çok hızlı yayılıyor, en son Tibet'te görüldü, böylece tüm eyaletlerinde görülmüş oldu. Bu noktada Türk vatandaşlarımızı ilk günden beri bilgilendiriyoruz ne yapmaları gerektiği hakkında. Farklı ülkelere de yayıldı ama bunun yayılmasını önlem adına Çin'den birçok uçuşların iptal edildiğini görüyoruz, Çin'in kendi içinde de bazı uçuşların iptalin edildiğini biliyoruz. Çin'in içinde iç turizmi engellemek amaçlı otobüs seferlerinin durdurulduğunu söyleyebiliriz.

"SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI"

Hubey eyaleti ve yakın bölgesinde ciddi bir karantina var. Yüksek risk ilan edildi. Bu anlamda Çinli yetkililer maksimum tedbirleri almaya çalışıyor. Hastaneler yoğun, sokağa çıkmak yasaklandı.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan ölü sayısındaki abartı rakamlar doğru değil, halkı paniğe sevk etmemek lazım. Biz ordaki tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da da belli sayıda vatandaşımız var. Onların tahliyesi konusunda da gerek Sağlık Bakanlığı gerek Çin yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Resmi anlamda talebimizi ilettik" dedi.

"WUHAN'DA 32 VATANDAŞIMIZ VAR"

Çin'in genelinde değil sadece Wuhan'dan tahliye yapılacağını açıklayan Önen, "Wuhan'da yaşayan vatandaşlarımız ve diğer dünya vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bir prosedür başlatıldı. İlk Japonya, vatandaşlarının belli bir kısmını tahliye etti. Biz sadece Wuhan'daki vatandaşlarımızla alakalı bu konuyu konuşuyoruz. Zaten diğer şehirlerden THY ile uçuş yapılabiliyor, bunun önünde bir engel yok. Wuhan'da 32 vatandaşımız var, hepsiyle irtibat halindeyiz, hiçbirinde hastalık yok. Türkiye'ye geldiklerinde belli karantina şartları uygulanacak vatandaşlarımıza. Hem onların hem de Türkiye'nin iyiliği ve sağlığı için. Bu noktada bütün yetkililerle irtibat halindeyiz, en kısa zamanda bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

CORONA VİRÜS HASTANESİ 2 GÜNDE AÇILDI

Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü.

Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.

Yerel saatle 10:30'da bir grup coronavirüsü hastası yeni hastaneye sevk edildi. Çin hükümeti coronavirüsü ile mücadele için Wuhan'da 2, Zhengzhou da ise 1 hastane daha inşa ediyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.