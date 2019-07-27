Cinayetin ardından kan davası çıktı

Soner KAN

Adana Yüreğir’de 23 Temmuz akşamı özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (39), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şanlıurfalı Erol’un ailesinin 2017’de kız meselesi yüzünden akrabaları olan başka bir aileyle aralarında kan davası olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi üzerinden yapılan araştırmada Esef G. ve Abdullah G. kardeşlerin Şanlıurfa’dan Adana’ya geldikleri, cinayetten hemen sonra da kenti terk ettikleri saptandı.

2 YILDA CAN GİTTİ

Şanlıurfa’da saklandıkları evde yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi. Soruşturma kapsamında cinayetin 2017'ye uzandığı ortaya çıktı. Ankara’da mevsimlik işçi Ömer D.’nin (25), gönül ilişkisi yaşadığı akrabası R.D.’yi (16) ailesi vermeyince kaçırdığı, R.D.’nin ağabeyi Abdulkadir D.’nin de genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü Ekrem G.’yi (40) silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Aziz Erol’un emniyetteki sorguda rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede Abdullah G.’nin düzenlediği silahlı saldırıda öldüğü, şüpheliye refakat eden polis memurlarından Muhammet Uzun’un da şehit olduğu belirlendi. G. ailesinden bir kişi daha öldürüldüğü öğrenildi.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Katil zanlısı kardeşlerin cinayetten 5 gün önce Bahattin Erol’un gittiği yol üzerinde keşif yaptığı tespit edildi.

DİĞER POLİS KALBİNE YENİLMİŞTİ

Ankara’daki hastanede 2 yıl önce Abdulkadir D.’nin düzenlediği saldırıda yaralanan polis Fatih Seven taburcu olduktan sonra izne ayrılmıştı. Seven olaydan 10 gün sonra evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.