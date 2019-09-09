Çin ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri’nin cumartesi günü yayımladığı açıklamaya göre, iki hava kuvvetinden çok sayıda savaş uçağı, havadan havaya füzeler ve iki hava kuvvetinden gelen radarlar, simüle edilen savaşlara katıldı.

J-10, J-11, J-16, Su-30 savaş uçakları, JH-7 bombardıman uçakları ve KJ-500 erken uyarı uçaklarını içeren Çin savaş uçaklarının tatbikatlara katıldığı bildirildi.

China Central Television’da (CCTV) yer alan haberde, her iki ülkenin pilotlarının birbirlerinin savaş uçaklarına bindikleri ve savaş tekniklerini tartıştıkları belirtildi.

Söz konusu haberde, “Savaş uçakları ve erken uyarı uçakları dâhil yaklaşık 50 savaş uçağı, hava üstünlüğünü ve kara saldırılarını içeren sahte savaşlara katıldı.” ifadelerine yer verildi.

PLA Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Çin ile yabancı bir ülke arasında en fazla personeli, silah türlerini ve savaş birimlerini içeren daha önce görülmemiş bir ortak tatbikat olduğu belirtildi.

Çin’in komutanı Xin Xin, “Şahin serisi ortak tatbikatlar birebir it dalaşı olarak başladı, ancak şimdi daha fazla savaş uçağı, füze ya da elektronik karşı önlemler içeren sistematik bir alay savaşlarına dönüştü.” dedi.