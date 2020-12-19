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19 Aralık 2020 Cumartesi 13:29 | Son Güncelleme:

Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı

Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı

Çin ihracat treni, yolculuğunu tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den yola çıkan tren, toplamda 6 bin 593 kilometre yol kat etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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