Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 82 milyon TL! Sayısal Loto 23 Kasım 2020 sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Lot sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenebilecek. Son çekilişlerde 6 bilen olmadığı için devreden büyük ikramiye tutarı 82.417.605 TL’yi aştı. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Sayısal Loto 23 Kasım 2020 sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21.30’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 82.417.605 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

21 Kasım sonuçları: 17, 46, 61, 66, 78, 83 + 09 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …