Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Kolay yoldan para kazanma hayali kuran binlerce kişi şans oyunlarına müracaat ediyor. MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları da en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor. Sayısal Loto 28 Aralık 2020 sonuçları ile bu akşam 91.877.981 TL’nin sahibi ya da sahipleri aranacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan çekilişler Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 91.877.981 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

26 Aralık sonuçları: 18, 33, 38, 42, 56, 79+ 89 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.