Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık 2020

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Şanslı numaraları merak edenler Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranından para kazanıp kazanmadığını öğrenecek. MP TV canlı yayını ile izleyiciye aktarılan çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ üzerinden yayınlanıyor. Toplamda 86.305.699 TL devir tutarının bulunduğu çekilişte bu akşam büyük ikramiyenin talihlileri aranacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto 7 Aralık 2020 sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 86.305.699 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

5 Aralık sonuçları: 05, 20, 22, 27, 70, 76 + 79 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.