Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Sayısal Loto sonuçları 24 Ağustos 2020

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto 24 Ağustos 2020 sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuçları yeni sisteme göre haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekilişle belli oluyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekilişin çekiliş saatleri değiştirildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen çekiliş noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte bu akşam gerçekleştirilen 24 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO 24 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin sonuçları 'millipiyangoonline.com' adresi üzerinden yayınlandı. İşte şanslı rakamlar...

Sayısal Loto sonuçları 24 Ağustos Pazartesi: 11, 27, 38, 45, 58, 88 + 33 (Joker)

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

22 Ağustos sonuçları: 01, 70, 55, 08, 18, 51 + 36 (Joker)

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …