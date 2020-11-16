Çılgın Sayısal Loto 16 Kasım 2020 | MPİ Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bu akşamın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 80.309.390 TL’nin sahibi ya da sahipleri aranacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan değişikliğe göre artık 1’den 90’a kadar sıralanan sayılar arasından 6 şanslı rakamı bilenler büyük ikramiye kazanacak. Ayrıca 5 + 1 (Joker) bilenler de 5+1 kategorisinden ikramiye kazanacak. Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun makinelerde yapılan çekilişlere noter heyeti şahitlik ediyor. Sayısal Loto 16 Kasım 2020 sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



16 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu akamın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda MP TV üzerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek ve şanslı rakamlara ulaşabileceksiniz.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

14 Kasım sonuçları: 01, 06, 14, 15, 30, 72 + 22 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …