Çılgın Sayısal Loto 16 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama ekranı

16 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenmektedir. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve YouTube üzerinden canlı olarak aktarılacak. Peki Sayısal Loto 16 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. 88 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile herkesin hayallerini süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Çekilişi 21:30'dan itibaren Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.