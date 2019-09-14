Cilalı İbo filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Cilalı İbo filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

A: Şekerci

B: Kahveci

C: Ayakkabı boyacısı

D: Simitçi

Doğru cevap: Ayakkabı boyacısı