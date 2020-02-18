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  3. Cihaner'den FETÖ göndermesi: Demokrasi olsa Urla'yı yaşamazdık

Cihaner'den FETÖ göndermesi: Demokrasi olsa Urla'yı yaşamazdık

Cihaner'den FETÖ göndermesi: Demokrasi olsa Urla'yı yaşamazdık

Ankara kongresinde konuşan eski Genel Başkan Yardımcısı İlhan Cihaner partisine ağır eleştirilerde bulundu.

FETÖ soruşturmasından tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’u hatırlatan Cihaner şunları söyledi: “Parti içi demokrasiyi yaşasaydık Urla’yı yaşamazdık. Birbirimize karşı hamaset yapmamamız gerekir. Delegelere karşı inanılmaz bir ayrıştırıcı politika yapılıyor. Parti yöneticileri aklını başına devşirmeli. Dışarıda en uç yapıyla ittifak kurabiliyorken kendi içindeki evlatlarına karşı bu düşman siyasetini terk etmek zorundadır. Tek aday baskısı utanç verici baskıya dönüşmüş durumdadır. Parti içerisinde tek aday baskısı partiyi büyütmez en fazla düşmanlıkları arttırır.” 


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