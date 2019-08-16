Çiğ köfte makinesinde korkunç ölüm

Edinilen bilgiye göre, olay; Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut sokakta bir çiğköfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı esnada içerisine düşen C.M.A. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA