Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan eşine romantik klip

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan eşine romantik klip

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan eşine romantik klip

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı.

'Çiftlik Bank' ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri orta çıktı. Firari sanık Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alıyor.

Bir diğer görüntü ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor.  Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu görülüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Usta sanatçı Filiz Akın'dan hayranlarını korkutan haber
Siz hiç kendini örümcek sanan bir kedi görünüz mü?

Kendini Örümcek Sanan Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

4000 yıllık şehirde 9 yapı katı tespit edildi

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi