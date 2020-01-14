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  3. Öldü denilen 'Tosuncuk' Brezilya'dan çıktı

Öldü denilen 'Tosuncuk' Brezilya'dan çıktı

Öldü denilen 'Tosuncuk' Brezilya'dan çıktı

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Ukrayna'da intihar ettiği yalanı basına servis edilmişti. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu belirlendi.

Peşine düşenlerden kurtulmak için böyle bir yalanı servis ettiren Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektifler tarafından bulundu. Brezilya'da olduğu belirlenen Tosuncuk'un, zaman zaman Paraguay ve Uruguay'a geçiş yaptığı da belirlendi.

Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu.

HAKKINDA INTERPOL ARACILIĞI İLE ARAMA BÜLTENİ ÇIKARILMIŞTI

Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

(Ensonhaber)


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