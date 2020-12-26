Çiçeğinden 100 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



ÇİÇEĞİNDEN 100 BİN İLA 165 BİN ARASI TOPLANMASI GEREKEN BAHARAT HANGİSİDİR?

A: Safran

B: Karabiber

C: Kimyon

D: Zerdeçal

Doğru cevap: A Safran