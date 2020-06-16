CHP'nin “Yalova skandalı”nda son perde! Yolsuzluk soruşturmasında yine gözaltı kararı…
Yalova Belediyesi'nin CHP'li yönetimi zamanında ortaya çıkan yolsuzluk skandalında yeni gelişmeler var. Zimmete para geçirme iddiasıyla başlatılan soruşturmada tahliye edilen zanlı yeniden tutuklandı.
Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri B.T. 2 hafta önce cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
SAVCILIK YENİ DELİLLERE ULAŞTI
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan Reşat E.’nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla açılan soruşturmada tutuklandıktan sonra tahliye edilen B.T. hakkında savcılık yeni deliller ışığında ikinci kez gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınan B.T. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YALOVA SKANDALI’NDE NELER YAŞANDI?
Yalova Belediyesi yetkilileri, 6 Şubat tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat E. hakkında muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Savcılık soruşturması kapsamında Denizli’de yakalanarak Yalova’ya getirilen Reşat E.’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. ile birlikte toplam 19 kişi tutuklanmıştı.
CHP’Lİ SALMAN HAKKINDA SORUŞTURMA
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.