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  3. CHP'nin kiralık vekil planı... TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar!
29 Mayıs 2020 Cuma 14:12 | Son Güncelleme:

CHP'nin kiralık vekil planı... TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar!

CHP'nin kiralık vekil planı... TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar!

Son Dakika Haberleri.. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekili transferi tartışmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, 'kiralık vekil tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu Meclis Başkanı'nın işi değil. Partiler görüşürler. Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kiralık vekil tartışmaları ile ilgili soruya yanıt veren Şentop, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

Şentop'un konuya ilişkin görüşleri şöyle:

"Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi partiler kanununa bakılırsa partilerin kapatılma sebepleri tek tek yer alır. İçlerinde şimdi uygulanamayacak olan maddeler de var. Hükümet sistemi değişikliğinin sonrasında da bir değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum. Bu Meclis Başkanı'nın işi değil. Partiler görüşürler."

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