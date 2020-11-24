CHP'nin hedefinde Maarif Vakfı var

CHP’nin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan raporunda, Hazine’den vakfa aktarılan 188 milyon TL’lik ödenek eleştirildi. Maarif Vakfı kurulduğu günden itibaren terör örgütünün kaynak elde ettiği okulların Türkiye’ye devredilmesi için çalışma yürüttü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgilere göre, 42 ülkede 11 eğitim merkezi, 1 üniversite, 328 okul ve 42 yurtla eğitim öğretim hizmetlerini sürdüren vakıf bu okulların çoğunu FETÖ’nün elinden kurtardı.