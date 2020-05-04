CHP'nin darbe söylemine Başkan Erdoğan'dan sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası, açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın salgın sonrası, hiçbir bakımdan asla yeniden eskisi gibi olamayacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu:

Başkan Erdoğan, son günlerde CHP'nin darbe söylemine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin bu tarzı yüzünden, yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ettiğini belirten Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını ikaz eden Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türk Milleti, sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır.

Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır.

Çünkü siz bu halkın inancına, tarihine, kültürüne, gönül dünyasındaki sızılara saygılı değilsiniz.

Çünkü siz bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte oldunuz, asla milletin safında yer almadınız.

Çünkü sizin ne tarihi, ne manevi, ne ahlaki bir nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var.

Çünkü siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nefretten, korkudan, kargaşadan, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz.

Ne bu ülkeye, ne bu millete, ne insanlığa dokunan en küçük bir faydanız olmadığı gibi, verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

Kendi ülkenize ve milletinize husumetinizi açıkça ifade edemediğiniz için, her musibeti buna alet ediyorsunuz."