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CHP'nin bavulundaki sızıntı

CHP'nin bavulundaki sızıntı

Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan, CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile CHP’den seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında patlak veren rüşvet skandalını kaleme alan bir yazı yazdı. "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan siyaseten önemli bir hamle yaptı ve CHP’nin bavulunu fena sarstı" diyen Özkan yazısında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan siyaseten önemli bir hamle yaptı ve CHP’nin bavulunu fena sarstı. Bavul üstüne son zamanlarda sevgi, aşk, adalet gibi sözcükler gülücükler kondurulmuş, İP, HDP, SP etiketleri yapıştırılmış olsa da CHP’nin sürüklediği bavulun ek yerleri bir şeyler sızdırmakta. 

CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile CHP’den seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında patlak veren rüşvet skandalı mesela. Aygün mali, idari, ahlaki ve hukuki açılardan büyük bir rezaleti ifşa ediyor. Üstelik 25 milyon TL’lik bu rezalet CHP’li başkan ve belediye meclis üyeleriyle sınırlı değil. Kılıçdaroğlu da işin içinde görünüyor, FETÖ’nün siyasi ayağı da. 

Aygün “Yavaş çok cahil biri. Ankara elinden çok çekecek, devlet müdahil olsun, yanlış imza falan atar bu adam” dediği ve CHP adına başkent belediyesini yöneten kişinin liyakatsizliğini ilan ettiği için partiden ihraçla ödüllendirilecek. 

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