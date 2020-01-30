CHPli Yarkadaş İmamoğlu'nu eleştirdi ve ekledi: İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi
Eski milletvekili Yarkadaş: Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi: 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ’daki deprem bölgesini ziyaretinin ardından Erzurum Palandöken’e tatil yapmaya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eleştiri getirdi.
Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Yarkadaş "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi: 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak" dediğini belirtti.