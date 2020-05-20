CHP'li vekiller Anıtkabir'e gitmeyi unuttu, Kılıçdaroğlu küplere bindi

Ulusalcı kesimin partiden ihraç edildiği CHP'de dün de bunu destekleyen görüntüler vardı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Anıtkabir'e vekiller ile yürümeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük şok yaşadı.

CHP'Lİ VEKİLLER GELMEDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanları, polis korumaları ve birkaç yardımcısı ile Anıtkabir'e gitmek için aracından indi. Ziyaret yürüyüşü için milletvekillerini bekleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık saatine baktı. Kılıçdaroğlu, vekillerin gelmemesi üzerine sinirlenerek yürüyüşünü kendisi gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sık sık Atatürk siyasetine başvuran ve bu alanı istismar eden açıklamalar yapan CHP'li vekillerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir yürüyüşüne katılmaması sosyal medyada tepki çekti.